Gazze'de şehit sayısı 45 bin 317’ye ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalcilerin Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalcilerin son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 58 kişinin şehit olduğu, 86 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşgalcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanaların sayısının 45 bin 317’ye, yaralı sayısının da 107 bin 713’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak işgalcilerin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.