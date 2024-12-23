Pezeşkiyan, Rus heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev ve beaberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, Tahran hükümetinin Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun tamamlanması konusunda kararlı olduğunu belirterek, ‘’İran ile Rusya arasındaki anlaşma çerçevesinde Reşt-Astara demiryolu hattının hayata geçirilmesi gündemimizde yer alıyor.’’ dedi.

Vitaliy Savelyev de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Başbakanı Mihail Mişustin'in sıcak selamlarını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a iletti.

Savelyev, ''Proje için gerekli krediyi sağlayan Rus tarafı, Kuzey-Güney Koridoru için Azerbaycan hükümetiyle işbirliği yaparken İran'dan da bu anlaşmayı uygulamasını istiyor.'' ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan Rusya'ya davet edildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Savelyev ayrıca, Pezeşkiyan'ı ülkesine davet ederek, ''Rus hükümeti bu ziyaretin 2025'in ilk günlerinde yapılması için hazırlanıyor.'' diye konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcıları Aleksey Overçuk ve Vitaliy Savelyev başkanlığındaki bir Rus heyeti bu sabah Tahran'a geldi.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru (INSTC) Nedir?

Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı İran limanlarını ve demiryollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol. Bu bağlantılar Rusya’nın demiryolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan’a erişimini sağlayacak.

2000-2002 yılları arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. INSTC'ye katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle, Avrasya’nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak öngörülmektedir.