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22 Şub 2025 09:57

İran İçişleri Bakanı Bağdat’ta

İran İçişleri Bakanı Bağdat’ta

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Iraklı mevkidaşı Abdul Emir Al-Şammari’nin daveti üzerine bugün Bağdat’a gitti.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari’nin davetlisi olarak iki günlüğüne Bağdat’a ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Mümini Bağdat’ta Irak İçişleri Bakan Yardımcısı ve İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık tarafından karşılandı.

Bu gezide ikili ilişkiler, bölgesel konular, terörle mücadele, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, sınır konularında işbirliği ve sınır sorunlarının çözümü ile Erbain töreninin ön koordinasyonu konularında istişarede bulunulması amaçlanıyor.

News ID 1924625

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