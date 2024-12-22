İran'dan Pakistan'a başsağlığı mesajı

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 16 güvenlik görevlisinin şehit olmasından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçi Emiri Mukaddem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hayber Pahtunhva’da gerçekleşen terör saldırısında 16 güvenlik görevlisinin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Pakistan hükümeti, ordusu ve halkına, özellikle de hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Şehitlere yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailelere ise sabır diliyorum.”

Pakistanlı yetkililer, cumartesi günü Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 16 askerin hayatını kaybettiğini ve 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, saldırı 30’dan fazla militanın bölgedeki Makin ilçesindeki askeri kontrol noktasına gerçekleştirdiği baskın sonucunda meydana geldi.