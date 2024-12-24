Mısır Somali'ye asker gönderiyor

Rusya merkezli RT Arabic kanalına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır ordusunun Somali'deki Afrika Birliği misyonunda yer alacağını söyledi.

Abdulati, "Mısır, Somali hükümetinden gelen talep ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin olumlu karşılaması üzerine bu misyona katılmaya karar verdi" dedi.

Somali daha önce Etiyopya birliklerinin yeni Afrika Birliği misyonundan çıkarılacağını söylemiş, misyona Mısır'ın katılacağını belirtmişti.

Ağustos ayında Mısır, Mogadişu yönetimi lideri Hasan Şeyh Mahmud'un Kahire ziyareti sırasında Somali ile bir askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı.