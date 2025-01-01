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1 Oca 2025 10:39

Fransız güçleri Fildişi Sahili'ni terk edecek

Fransız güçleri Fildişi Sahili'ni terk edecek

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız güçlerinin ülkeden çekileceğini duyurdu.

TRT Haber'e göre, Ulusa sesleniş konuşmasında Fildişililerin kendi silahlı kuvvetlerinin modernize edilmiş haliyle gurur duymaları gerektiğini söyleyen Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alssane Ouattara, “Bu bağlamda Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde geri çekilmesine karar verdik” dedi.

Kasım ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, Fransa'nın Fildişi Sahili de dahil olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki askeri varlığını 2 bin 200'den 600'e indirmeyi düşündüğünü söylemişti.

1960'larda Batı Afrika'daki sömürge yönetimi sona eren Fransa, Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki askeri darbelerin ardından bu ülkelerdeki askerlerini çekmişti.

Çad hükümeti de kasım ayında Fransa ile olan savunma iş birliği anlaşmasını sona erdirmişti.

News ID 1923014

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