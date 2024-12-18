İran-Türkiye dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
Görüşmenin detayları ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
Görüşmenin detayları ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
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