İran’dan İsrail’in Heniyye suikastini üstlenmesine dair BM'ye mektup

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in Şehit İsmail Heniyye suikastındaki sorumluluğunu resmen kabul etmesine ilişkin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı Linda Thomas-Greenfield'e güçlü bir mektup kaleme aldı.

İsrail'in resmi itirafı

Mektupta, İsrail Savaş Bakanı Israel Katz'ın 23 Aralık 2024'te yaptığı açıklamalara dikkat çekildi.

Katz, İsrail Savaş Bakanlığı çalışanlarının katıldığı bir etkinlikte, İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024'te Tahran'da gerçekleşen suikastından İsrail'in sorumlu olduğunu açıkça itiraf etti.

İrevani, bu itirafın, İsrail’in ilk kez bir liderin başka bir ülkenin topraklarında öldürülmesindeki sorumluluğunu açıkça kabul etmesi anlamına geldiğini vurguladı.

İran'dan güvenlik konseyine çağrı

İran temsilcisi, İsrail'in bu eyleminin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye çağırdı. İrevani, mektubunda şu ifadeleri kullandı: “İsrail’in bu suikastı, BM üyesi bir ülkenin egemenliğine yönelik açık bir saldırıdır. İsrail rejiminin bu uluslararası suçu, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.”

“Sessizlik İsrail'i Cesaretlendiriyor”

İran, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran eylemleri karşısında sessiz kalmakla eleştirdi. Mektupta, “Konseyin sessizliği, İsrail rejimini daha fazla suç işlemeye teşvik edecek ve BM'nin temel ilkelerini zayıflatacaktır,” ifadelerine yer verildi.

İran'ın misilleme hakkı

İran ayrıca, 1 Ekim 2024’te İsrail’in eylemlerine karşı gerçekleştirdiği “meşru müdafaa” operasyonunun, bu suçun uluslararası boyutunu ortaya koyduğunu bir kez daha hatırlattı. İran, İsrail'i, “bölgedeki en büyük tehdit” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu bu rejimin sorumsuzca eylemlerine karşı durmaya davet etti.