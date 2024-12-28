Irakçi'den Arap Birliği'ne "Suriye" tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Arap Birliği’nin Suriye’deki gelişmelere konusundaki İran karşıtı son bildirisine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, Arap Birliği’ne seslenerek şu ifadelerde bulundu:

“Sizin gibi biz de Suriye'de istikrar, barış ve kaosun önlenmesini istiyoruz. Bunun açık nedenleri var:

-Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve toprak birliğini korumak için;

-Sünniler, Şiiler, Aleviler ve Ekradlar dahil tüm etnik grupların ve dinlerin güvenliğini sağlamak için;

-Türbelerin ve mübarek mekanların güvenliğini ve kutsallığını korumak için;

-Yasa dışı silahların kısıtlanması için;

-Herhangi bir gerekçeyle herhangi bir dış müdahaleyi reddetmek için;

-Suriye'nin terör, aşırılık ve şiddet cenneti haline gelmesini önlemek için;

-Suriye'nin komşularına ve tüm bölgeye tehdit oluşturmaması için;

-İsrail'in daha fazla macera aramasını ve tehlikeli yayılmacılığını önlemek ve işgal altındaki toprakları boşaltmaya zorlamak için;

-Ve son olarak Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin kurulması için.

Ancak aynı zamanda kamuoyunu ve bölgeyi gerçekçi olmayan tehditlere yönlendirmek amacıyla fitne çıkarma ve bahane üretme konusunda da endişe duyuyoruz.

Fitne arayanların amacı şöyle:

-Suriye'nin bazı bölgelerinin özellikle İsrail ve Amerika tarafından devam eden işgalini meşrulaştırmak;

-o ülkenin içişlerine yabancı müdahaleyi haklı çıkarmak;

-Suriye halkının bir kısmını kendi kaderini belirleme sürecine katılmaktan mahrum bırakmak;

-Ve son olarak sorunları Suriye dışına yansıtarak hedeflerini ilerletmek.

-Bölgedeki mevcut dönemden geçmek rasyonellik, işbirliği, bölücülük ve kesimsel çıkarlardan uzak durmayı gerektirmektedir.

-İran İslam Cumhuriyeti, Suriye'deki tüm akımların, etnik grupların ve dinlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına yönelik barışçıl ve güvenli bir geçiş konusunda bölgedeki diğer ülkelerle aynı fikirdedir ve söz konusu hedeflere ulaşılmasına yardım etmeye hazırdır.