Irakçi, Mısır'da birkaç camiyi ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Mısır’da bu ülkedeki "Muhammed Ali Paşa" camisinin yanı sıra "Seyyide Nafisa" ve "Seyyide Zeynep (s.a)" cami ve türbesini ziyaret etti.

Muhammed Ali Paşa Ulu Camii, adını Osmanlı döneminde Mısır'ın ünlü hükümdarlarından birinin isminden almıştır.

Seyyide Nafisa veya Nafisa Hatun, İmam Hasan’ın (a.s.) soyundan ve Hasan bin Zeyd bin Hasan'ın kızıdır. Kahire'deki Seyyed Nafisah türbesi Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir.

Seyyide Zeynep Camii de bazı tarihçilerin Hz. Zeynep (s.a)'ın türbesi olarak bahsettiği yerlerden biridir. Burası Ehl-i Beyt (AS) aşıklarının ziyaret ettiği türbelerden biridir.