İran'dan Trump'ın açıklamalarına ilişkin Güvenlik Konseyi'ne mektup

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı tehdit içeren açıklamalarına tepki olarak BM Güvenlik konseyi ve BM Genel Sekreteri’ne mektup gönderdi.

İrevani’nin gönderdiği mektubun tam metni:

“Bağlı olduğum hükümetin talimatı üzerine, bu yazı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dikkatini ABD Başkanı’nın son derece endişe verici ve sorumsuz açıklamalarına çekmek amacıyla gönderilmektedir. Kendisi açıkça, İran İslam Cumhuriyeti'ni güç kullanmakla tehdit etmiştir. New York Post’a göre, ABD Başkanı şu açıklamayı yapmıştır: İran'la nükleer olmayan konularda anlaşmaya varmayı tercih ederim, onları bombalamaktansa. Onlar ölmek istemiyor; hiç kimse ölmek istemez.

Ayrıca, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Fox News’e verdiği röportajda, aynı savaşçı dili tekrar ederek, "Onları bombalamadan anlaşmaya varmayı tercih ederim" demiştir.

Sonra şunları eklemiştir: "Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin iki yolu vardır: bombardıman ya da imzalanmış bir parça kağıt."

Bu pervasız ve kışkırtıcı açıklamalar, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın, özellikle de bağımsız devletlere karşı güç tehdidini veya güç kullanımını açıkça yasaklayan 2. madde (4)'ün açık bir ihlalidir. Ayrıca, bu kışkırtıcı eylem, 4 Şubat 2025 tarihli "Ulusal Güvenlik Başkanlık Notu"nda ayrıntılı olarak belirtilen "maksimum baskı" politikasıyla daha da tırmandırılmış ve daha geniş boyutlar kazanmıştır. Bu politika, tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlar uygulanması ve İran'a karşı düşmanlığın artırılmasını içermekte olup, açıkça uluslararası hukukun temel ilkelerini ve normlarını ihlal etmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, bu pervasız tehdidi kararlılıkla reddetmekte ve kınamaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, böyle açık bir güç kullanma tehdidine karşı sessiz kalmamalıdır. Askeri saldırı tehdidinin normalleşmesi, kesinlikle kınanmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti, her türlü saldırgan eylemin ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulunmakta ve bu eylemlerin tüm sorumluluğunun ABD’ye ait olacağını belirtmektedir.

İran, Birleşmiş Milletler'e sorumlu bir üye olarak, uluslararası barış, güvenlik ve işbirliğini koruma taahhüdüyle, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını her türlü düşmanca harekete karşı kararlılıkla savunacaktır.”