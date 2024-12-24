Siyonist rejim, Heniyye suikastını 'resmen' üstlendi

Siyonist rejimin Savaş Bakanı Israel Katz, Hamas’ın siyasi kanadının lideri İsmail Heniyye’ye yönelik suikastı İsrail’in gerçekleştirdiğini açıkladı.

Israel Katz ayrıca Yemen'de Husilere (Yemen silahlı kuvvetleri) yönelik sert bir darbe yapacaklarını ve liderlerini etkisiz hale getireceklerini söyledi.

Katz, rejim ordusunun Husilere karşı tıpkı Hamas ve Hizbullah’ın liderlerine uyguladığı gibi sert bir politika izleyeceğini belirtti.

Katz, “Husilerin liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı İsmail Heniyye, Yahya Sinvar ve Hasan Nasrullah’a yaptığımız gibi” dedi.