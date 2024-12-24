İran ile IKBY ilişkilerini ileriye taşımaya devam edecek

İran’ın yeni Erbil başkonsolosu Feramerz Esedi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Neçirvan Barzani, İran İslam Cumhuriyeti’nin Erbil’deki yeni Başkonsolosu Sayın Feramerz Esedi ile görütü. Başkan Neçirvan Barzani, Feramerz Esedi’ye yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.” denildi.

Açıklamanın devamında, Neçirvan Barzani'nin, “IKBY'nin ilgili taraflarının, görevini en iyi şekilde yerine getirmesi için her türlü desteği sağlayacağına vurgu yaptı" ifadelerine yer verildi.

Feramerz Esedi de Erbil’de göreve başlamasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin IKBY ile olan köklü ilişkilerine büyük önem verdiğini ve ülkesinin, tüm alanlarda bu ilişkileri sürdürme isteğini belirtti.

Görüşmede ayrıca bölgenin genel durumu ve son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.