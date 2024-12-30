Hizbullah: İran'a teşekkür ediyoruz

Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, bugün yaptığı açıklamada, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye Lübnan'a gösterdiği büyük ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ali Damuş, ''İran ile Irak'a ve aynı zamanda Lübnan'ın yeniden inşasına yardım etmek isteyen tüm dost ülkelere teşekkür ediyoruz." dedi.

Damuş, ''Hizbullah savaşçıların kararlılığı ve azmi ile yıkıntıları tekrar inşa edeceğiz.'' ifadesini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri'nin, Siyonist İsrail'in saldırılarından etkilenen bölgelerin yeniden yapılanma süreci denetlemek için bir komite kurduğunu belirten Damuş, ''Ülkenin yeniden inşasına destek ulusal bir görevdir, ancak bu durum hükümeti bu alandaki sorumluluklarından muaf tutmaz.'' diye konuştu.