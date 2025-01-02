Şehit Süleymani şehadetinin 5. yılında anılıyor

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Eski Komutanı Genral Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınlarında araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.

Şehit Süleymani şehadetinin beşinci yıldönümünde İran’ın dört bir yanında olduğu gibi memleketi Kirman kentinde de anılıyor.

Kirman Şehitler Mezarlığı'nda son durum

Eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin beşinci şehadet yıldönümünde Kirman'daki mezarının başı kar yağışına rağmen çok sayıda ziyaretçinin yoğun katılımına sahne oldu.

İran halkı kar yağış dinlemeden Şehit Süleymani'nin mezarına doğru yürüyor

General Süleymani'nin şehadet yıldönümü nedeniyle ülkenin dört bir yanından Kirman'a gelen halk, kar yağış dinlemeden direniş şehidinin mezarına doğru yürüyor.

Şehit Süleymani mezarı başında anılıyor

İranlılar Şehit General Süleymani'nin memleketine akın etti

Binlerce İran vatandaşı Şehit General Kasım Süleymani'yi anma etkinliğine katılmak için Kirman kentine akın etti.

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