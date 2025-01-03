Şehit Süleymani direniş cephesinin güçlenmesinde benzersiz bir rol oynadı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahedi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Eski Komutanı Şehit Genral Kasım Süleymani’nin direniş cephesindeki etkili rolü olduğunu vurgulayarak, “Şehit Süleymani dünyada direnişin lideriydi ve direniş cephesinin güçlenmesinde yeri doldurulamaz bir rol oynadı” dedi.

Direnişin her gün daha da güçlendiğini belirten Tuğgeneral Vahedi, “Düşmanlar ne kadar mazlum Filistin halkına bomba atsa da, her bombadan binlerce direniş yeşerecek” ifadesini kullandı.