Şehit General Süleymani’yi iyi tanıyalım

Tarih boyunca öne çıkan bazı isimler, toplumlarının kaderi üzerinde etkili eylemleriyle isimlerini sonsuza kadar tarihte ölümsüzleştirmeyi başarmışlardır. İran’da İslam Devrimi tarihinin önemli ve etkili isimlerinden biri hiç şüphesiz Şehit General Kasım Süleymani'dir.

Bu büyük İranlı generalin adı, bazı Arap ülkeleri ile bölge dışı güçlerin mali ve siyasi desteğini alan terör gruplarının Irak ve Suriye’de ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.

Başta IŞİD olmak üzere tekfiri terör gruplar, bölgede birçok şehri ele geçirip Bağdat'a doğru ilerleyerek Irak ve Suriye'de sözde İslami devleti kurmaya çalıştılar.

2013’te El Kaide'nin Irak kolunun lideri Ebu Bekir El Bağdadi, Suriye'deki Nusra Cephesi'yle birleştiklerini duyurdu. Yeni oluşan grubun adı Irak Şam İslam Devleti oldu.

Haziran 2014 yılında Irak'ta dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir gelişme yaşandı: IŞİD, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u sadece 6 günde ele geçirdi. Musul'un düşmesi Kürtler, Türkmenler ve Ezidiler gibi etnik azınlıklar arasında korku ve paniğe yol açtı. Iraklılar IŞİD’in vahşi saldırılarına karşı direnmeye çalıştı ancak dış güçlerin ve bazı Arap rejimlerinin teröristlere verdiği destek nedeniye bu girişimler sonuçsuz kaldı. Unutmayalım ki o dönemde başkent Bağdat düşme eşiğindeydi ve IŞİD'in Suriye ve Irak'ın tamamına hakim olma riski ciddi boyutlara ulaşmıştı. Bu durumda ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yarım taleplerine yanıt vermedi. Bu, başta ABD olmak üzere dış güçlerin varlığının aslında bölgenin jeopolitiğini değiştirme planının bir parçası olduğunu gösterdi. Ancak İran, Irak hükümetinin IŞİD'e karşı mücadele talebine hızlı bir şekilde yanıt veren tek ülke oldu. General Süleymani'nin akıllı yönetimi, IŞİD'i Suriye ve Irak'ta topraklarındaki ilerleyişini engelledi, aynı zamanda örgütü önemli ölçüde zayıflatmayı da başardı.

O tarihten sonra bölgedeki denklemleri Direniş Cephesi’nin lehine değiştiren İranlı general Kasım Süleymani’nin adı uluslararası haber ajansları ve gazetelerin gündeminde yer aldı. Şehit General Süleymani'nin sahadaki başarısı ve popülerliği, sanki önümüzdeki birkaç yıl içinde Batı Asya bölgesinde yabancı güçlere yer kalmayacakmış gibi gösteriliyordu. Bu yüzden onun ortadan kaldırılması Batı’nın ana gündeminde yer aldı.

General Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD tarafından şehit edilmesi, Batı’nın Direniş Ekseni’ne karşı çaresizliğini ortaya çıkardı. General Süleymani'nin IŞİD'in yenilgiye uğratılmasındaki ve mazlum insanların desteklenmesindeki tarihi rolü, onu İranlılar ve dünya çapında özgürlük arayanlar arasında popüler ve efsanevi bir figür haline getirdi.

Şehit General Kasım Süleymani Kimdir?

Kasım Süleymani, 11 Mart 1957 tarihinde İran'ın Kirman eylanetindeki Rabor şehrinde dünyaya geldi.

Yoksul bir ailesi olan Süleymani, ailesinin borçlarını ödemek için henüz genç yaşlarında çalışmak zorunda kaldı. Bu dönemde Kirman'a taşındı ve inşaatlarda çalıştı.

İşten arta kalan zamanlarda spor yapmaya özen gösterirdi ve Hüccet Kamyab adında yerel bir vaizin sohbetlerine katılırdı.

1979 senesindeki İran İslam Devrimi'nden sonra kurulan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na katıldı. Askeri alanda etraflıca eğitim almamasına rağmen ordu içinde kısa sürede yükselmeye başladı.

İlk önemli vazifelerinden biri ise, İran-Irak Savaşı başladıktan sonra Kirman'daki erkekleri bir araya toplaması ve askeri eğitim vermesidir.

Özellikle Şii Müslümanlar arasında cesur bir asker olarak bilinen Süleymani, henüz 23 yaşındayken 41. Sarallah Tümen Komutanı olarak görevlendirildi.

Savaş neticelendikten sonra, 1990'lı yıllarda, Kirman Eyaleti Devrim Muhafızları komutanı oldu.

1998 senesinde ise Ahmed Vahidi'den sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı olarak görevlendirildi.

General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.

