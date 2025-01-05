Irakçi: Diplomasi, direniş mektebinin bir parçasıdır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri’nin de katılımıyla Kudüs Gücü'nün eski komutanı Şehit General Kasım Süleymani’nin 5. Şehadet yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, direnişin bir mektep ve bir ideal olmasından dolayı asla yok olmayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, direniş bir bireye bağlı olmadığını ve kurşunla ve bombayla yok edilemeyeceğini söyşedi.

Bakan Irakçi, “Düşmanlar, direniş eksenine zarar verirlerse bunun kendileri için bir zafer olduğunu düşünüyor; Ancak onlar bunun başarısızlıklarının başlangıcı olduğunu bilmelilerdir” dedi.

Direniş diplomasinin de direniş mektebinin bir parçası olduğunu belirten Irakçi, “Saha ile diplomasi arasında bir ayrım yoktur. Çünkü aynı hedefe doğru ilerliyorlar ve birbirlerini tamamlıyorlar” ifadesini kullandı.

Irakçi, "Geçtiğimiz birkaç ayda bölgede, direniş ekseninde ve İran’da yaşananlar, saha ve diplomasinin tam koordinasyonunun yeniden gösterdi. Dışişleri Bakanlığı her zaman sahada olmuştur ve Yemen'de, Irak'ta, Bosna'da çok sayıda şehit vermiştir” ifadelerinde bulunu.

Şehit Süleymani’nin direniş eksenindeki büyük rolüne atıfta bulunan Irakçi, “Şehit Süleymani direniş mektebini direniş eksenine dönüştürdü" diye ekledi.