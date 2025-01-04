Şehit Süleymani çok akıllı bir komutandı

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin 5. yıldönümü münasebeti ile konuşma yaptı.

Şehit General Kasım Süleymani'nin çok akıllı ve stratejik düşünce sahibi bir komutan olduğunu belirten Naim Kasım, ''Şehit Süleymani, ABD ile İsrail'in bölgedeki özellikle Irak ve Afganistan'daki planlarını ortaya çıkardı. O, Amerika'nın bölgedeki planlarını çökertti.'' dedi.

Naim Kasım, ''İsrail 2024 yılında yaptığı saldırların bedelini ağır ödedi, onlar sadece yüzlerce metre ilerleyebildi; bu, direnişin caydırıcı gücünü gösteriyor.'' ifadesini kullandı.

Düşmanın direnişin gücü nedeniyle ateşkes talebinde bulunmak zorunda kaldığını anlatan Hizbullah lideri, ''Bizim de Lübnan hükümeti aracılığıyla bu konuda mutabakata vardık.’’ açıklamasını yaptı.

Şeyh Naim Kasım, Suriye'deki olayların Lübnan'da da yaşanabileceğini belirterek, ''Suriye halkının gelecekte İsrail'e karşı ayağa kalkacağına inanıyorum.’’ değerlendirmesinde bulundu.