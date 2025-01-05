Biden'ın Danışmanı Hochstein Lübnan'a gidecek

Arap medyasına göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein yarın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

ABD Özel Temsilcisi Hochstein, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşecek.

ABD'li yetkilinin Ateşkesi Denetleme Komisyonu toplantısına katılması bekleniyor.

Lübnan ile İsrail rejimi arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Siyonist İsrail'in, ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme süresini 90 güne uzatma niyetinde olduğu belirtiliyor.