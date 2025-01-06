Suriye’de ABD askeri konvoyuna bombalı tuzak kuruldu

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesinde, ilk kez bir ABD askeri konvoyu hedef alınarak bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklara göre, 7 araçtan oluşan ve askeri ekipman taşıyan konvoy, bir ABD üssüne yakın bir noktada tuzaklanan patlayıcılarla karşılaştı.

Kaynaklar, bu eylemin bölgede yeni bir direniş dalgasının oluştuğuna dair önemli bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

Eylem sonrası, ABD'li komutanların benzer olayların tekrarlanmasından endişe duyduğu ve konvoyların hareketlerinin daha dikkatli şekilde organize edilmeye başlandığı bildirildi.

Öte yandan, dün Suriye’de bulunan üç farklı ABD üssünde eş zamanlı olarak alarm sirenlerinin çaldığı açıklandı.