İsrail’in ateşkes ihlalleri: 392 kez bozuldu

Siyonist rejimin geniş çaplı saldırıları sonucu Kasım 2024 sonunda varılan ateşkes anlaşması, İsrail’in tekrarlayan ihlalleri nedeniyle kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Lübnanlı kaynaklara göre, İsrail güçleri 9 yeni ihlalle birlikte toplamda 392 kez ateşkesi ihlal etti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’na göre, İsrail ordusuna ait buldozerler sınır bölgelerine girerek çeşitli yapılar inşa etmeye başladı.

Aynı zamanda, güney Lübnan’da, özellikle Sur bölgesinde, birkaç noktada patlamalar yaşandı.

Siyonist rejim askerleri, Aytarun ve çevresinde birçok evi patlayıcılarla yıkarken, bölgedeki sivil halkı da tehdit altında bıraktı.