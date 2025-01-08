Siyonist İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 401 kez ihlal etti

Katil İsrail ordusu dün akşamdan bu yana Lübnan'la ateşkes anlaşmasını 6 kez ihlal etti.

İsrail rejiminin 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 401'e yükselirken, bu saldırılarda 32 kişi şehit düştü, 39 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi şehit oldu, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail rejimi arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde işgal güçlerinin Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.