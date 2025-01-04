Suriye’de IŞİD’in vahşeti: İdam edilen 9 kişinin cesedi bulundu

El-Malumeh haber ajansına göre, Suriyeli kaynaklar IŞİD’in son saldırılarında hayatını kaybeden 9 kurbanın cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Kaynaklar, Deyrizor ve Humus’un tarım bölgelerinde son 24 saat içinde IŞİD’in katlettiği 9 kurbanın cesedine ulaşıldığını belirtti. Bu cesetlerin bazılarının Suriye ordusuna mensup askerlere ait olduğu ifade edildi.

Ayrıca, IŞİD tarafından kaçırılan kurbanların vahşice işkenceye maruz kaldığı aktarıldı. Örgütün, Deyrizor ve diğer bölgelerde Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından onlarca Suriye askerini kaçırdığı, bunların birçoğunun akıbetinin hala belirsiz olduğu bildirildi.

Kaynaklar, Beşar Esad yönetiminin devrilmesi ve Suriye’de yaşanan askeri ve siyasi istikrarsızlığın ardından IŞİD’in faaliyetlerinin daha da arttığını ekledi.