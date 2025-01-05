İsrail rejimi 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siyonist İsrail ordusunun Gazze'de 2024 yılında 815 camiyi tamamen, 151 camiyi ise kısmen yıktığı belirtildi.

İşgal ordusunun Gazze'de 19 mezarlığı tamamen yıktığı, 3 kiliseyi de yerle bir ettiği kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te Siyonist rejime karşı ''Aksa Tufanı'' adlı geniş kapsamlı operasyon düzenlemişti.

İşgal ordusu da ayını tarihte onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını bildirmişti.

İşgalci rejim, kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 45 bin 805'e yükseldi.