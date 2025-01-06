2024 yılında 111 Filistinli gazeteci şehit oldu

Filistinli Gazeteciler ve Muhabirler Derneği, yayınladığı raporda, 2024 yılında medya mensuplarının Siyonist işgal tarafından hedef alınmasını ele aldı.

Bu rapora göre, 2024 yılında 111 Filistinli gazeteci Siyonist işgal tarafından şehit edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejim ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit düşen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarılmıştı.

Filistinli Gazeteciler ve Muhabirler Derneği raporun devamında “Gazze savaşının başlangıcından bu yana 145 gazeteci ve muhabirin tutuklanıp gözaltına alındığı kaydedildi ve bunlardan yaklaşık 60'ı hâlâ tutuklu” ifadesi kullanıldı.