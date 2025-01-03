Gazze'de şehit düşen gazeteci sayısı 202'ye çıktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze'de farklı haber ajansları için kameraman olarak çalışan gazeteci Ömer Salah ed-Deyravi'nin evine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesindeki evine düzenlenen bombardımanda Filistinli gazeteci Deyravi ile anne ve babasının şehit düştüğü kaydedildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit düşen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın yayın kurumlarına Gazze'deki meslektaşlarına karşı işlenen sistematik suçları kınamaları çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da İsrail'e karşı uluslararası mahkemelerde caydırıcı bir adım atma talebinde bulunuldu.