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3 Oca 2025 18:00

Gazze'de şehit düşen gazeteci sayısı 202'ye çıktı

Gazze'de şehit düşen gazeteci sayısı 202'ye çıktı

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha şehit düştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi  yaptığı yazılı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze'de farklı haber ajansları için kameraman olarak çalışan gazeteci Ömer Salah ed-Deyravi'nin evine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesindeki evine düzenlenen bombardımanda Filistinli gazeteci Deyravi ile anne ve babasının şehit düştüğü kaydedildi.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit düşen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın yayın kurumlarına Gazze'deki meslektaşlarına karşı işlenen sistematik suçları kınamaları çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da İsrail'e karşı uluslararası mahkemelerde caydırıcı bir adım atma talebinde bulunuldu.

News ID 1923078

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