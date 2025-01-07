Siyonist Rejim'in ölü asker sayısı 826’ya yükseldi

Katar merkezli El-Cezire televizyonunun haberine göre, İsrail’in Kanal televizyonu, Gazze savaşının başlangıcından bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 826’ya ulaştığını bildirdi.

Habere göre, bu sayı, Gazze savaşında hayatını kaybeden tüm İsrail subaylarını ve askerlerini kapsıyor.

Bu bağlamda, İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde iki İsrail askerinin öldüğünü doğruladı.

Hagari’ye göre, ölenlerden biri, daha önce İsrail ordusunun özel birimi Duvdevan’a bağlı olan ve Nahal Tugayı’nda bir taburun komutan yardımcısı olarak görev yapan Eitan Aşkenazi’ydi.

Diğer ölen asker ise Ramallah yakınlarındaki "Eli" yerleşim biriminde yaşayan biriydi.

İsrail’in Haaretz gazetesi de bu haberi doğrulayarak, ölen iki askerin Nahal Tugayı’na bağlı olduğunu ve Beyt Hanun’da bir tanksavar füzesinin isabet etmesi sonucu öldüğünü yazdı.