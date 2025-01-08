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8 Oca 2025 09:27

Nagel Komitesi: Tel Aviv, Türkiye'ye saldırmak için hazırlıklı olmalı

Nagel Komitesi: Tel Aviv, Türkiye'ye saldırmak için hazırlıklı olmalı

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan “Nagel Komitesi”, İsrail’in Türkiye ile olası bir çatışma için hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan yeni bir rapor yayımladı.

Jerusalem Post'a göre, Nagel Komitesi'nin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporunda, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya hazırlıklı olması gerektiği ileri sürüldü.

Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi.

Raporda, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin arttığına ve bu durumun İsrail için büyük bir tehdit oluşturabileceğine dair uyarılar yer aldı.

Komite, özellikle Türkiye’nin Ortadoğu’daki stratejik hamlelerinin, İsrail’in çıkarlarıyla uyumsuz olduğunu savundu.

Nagel Komitesi, Siyonist rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savaş Bakanı Yisrail Katz’a sunduğu raporunda, Suriye’nin oluşturduğu tehditlerin, İran’ın tehditlerinden daha fazla olabileceğine dair değerlendirmeler yaptı. Ayrıca, Ürdün ile olası gerilimlerin de raporda yer aldığı ifade ediliyor.

News ID 1923216

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