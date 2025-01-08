İran’ın Avrasya'ya tarım ürünleri ihracatında yüzde 21 artış

İran gümrük istatistiklerine göre, İran'ın Avrasya ülkelerine tarım ürünleri ihracatı son 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bazında yüzde 7, değer bazında ise yüzde 21 arttı.

Bu dönemde Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye 5 ülkeye 467 milyon dolar değerinde yaklaşık 594 bin 491 ton mal ihraç edildi.

Geçtiğimiz yıl İran'dan Avrasya'ya değeri 386 milyon doların üzerinde 555 bin 35 ton mal ihraç edildi.

İran tarım ürünlerinin en büyük ihracatı yaklaşık 300 milyon dolarla Rusya'ya, 84 buçuk milyon doların üzerinde ihracatla Kazakistan'a, yaklaşık 58 milyon dolarla Kırgızistan'a, yaklaşık 20 milyon dolarla Ermenistan'a ve 7 milyon doların üzerinde Belarus’a yapılıyor.