İran ile Rusya arasındaki ticari işbirliği Tahran'da ele alındı

İran'ı ziyaret eden Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Vladimir Abedin, Tahran Kooperatifler Odası Başkanı Ali Rezadust ile görüştü. Görüşmede İran ile Rusya arasındaki ticari işbirliği konuları ele alındı

Taraflar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ali Rezadust yaptığı açıklamada, ''Tahran Kooperatifler Odası’nda iki ülke arasındaki ortak çalışma gruplarının kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.’’ dedi.

Rus yetkili, ''İstatistiklere göre, İran-Rusya ticaret hacmi, 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.’’ ifadesini kullandı.

Vladimir Abedin, İran-Avrasya Ekonomik Birliği serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesinin önemine değindi.