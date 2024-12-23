  1. Ekonomi
23 Ara 2024 10:05

İran’ın Avrasya ile ticari ilişkileri gelişiyor

İran’ın Avrasya ile ticari ilişkileri gelişiyor

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, yakında İran’ın Avrasya ile ticari ilişkilerinin gelişeceğine tanık olacaklarını vurguladı.

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında Serbest Ticaret Anlaşması dün İslami Şura Meclisi’nin açık oturumunda onaylandı.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali sosyal medya X hesabından konuyla ilgili Farsça ve Rusça olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“Bu anlaşma İslami Şura Meclisi tarafından onaylandı ve yakında Avrasya ile ticari ilişkilerin gelişeceğine tanık olacağız.

İran İslam Cumhuriyeti, komşuları ve komşu bölgelerle ilişkilerini geliştirme kararında ciddidir.”

News ID 1922769

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