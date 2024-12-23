İran’ın Avrasya ile ticari ilişkileri gelişiyor

İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında Serbest Ticaret Anlaşması dün İslami Şura Meclisi’nin açık oturumunda onaylandı.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali sosyal medya X hesabından konuyla ilgili Farsça ve Rusça olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“Bu anlaşma İslami Şura Meclisi tarafından onaylandı ve yakında Avrasya ile ticari ilişkilerin gelişeceğine tanık olacağız.

İran İslam Cumhuriyeti, komşuları ve komşu bölgelerle ilişkilerini geliştirme kararında ciddidir.”