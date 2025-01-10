  1. İran
10 Oca 2025 10:13

110 bin kişilik "Kudüs Yolcuları" tatbikatı Tahran'da düzenlendi

110 bin kişilik "Kudüs Yolcuları" tatbikatı Tahran'da düzenlendi

Başkentteki Seferberlik Kurumu üyeleri, İmam Hüseyin (a.s) Tugayları, Beytül-Mukaddes Tugayları, İmam Ali (a.s) Tugayları ile Fatihin Tugayları ve halkın çeşitli kesimlerinin katılımıyla 110 bin kişilik büyük "Kudüs Yolcuları" tatbikatı düzenlendi.

110 bin kişilik büyük "Kudüs Yolcuları" tatbikatı, Seferberlik Kurumu üyeleri, İmam Hüseyin (a.s) Tugayları, Beytü'l-Mukaddes Tugayları, İmam Ali (a.s) Tugayları ile Fatihin Tugayları ve halkın çeşitli kesimlerinin katılımıyla bugün (Cuma günü) Veliasr Kavşağı'nda düzenlendi.

Bilindiği üzere, bu 110 bin kişilik tatbikat, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun girişimiyle, Peygamber-i azem (sav) Güç Gösterisi Tatbikatları kapsamında, 110 bin yardım paketi ve 670 çeyiz setinin dağıtımını içeren "Müminane Yardım Tatbikatı" ile birlikte gerçekleştirildi.

News ID 1923269

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