Japonya'dan 11 kişi, 29 Kurum ve 3 Rus bankasına yaptırım

Sputnik'in aktardığına göre, Japonya, bugün (Cuma günü), 11 kişi, 29 kurum ve 3 Rus bankasına yönelik yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Bu yaptırımlar, Rus ALROSA şirketinin CEO'su Pavel Mariniçev, TsMER Bankası Başkan Yardımcısı Dmitriy Nikulin, Teknoloji Şirketi sahibi Aleksey Budanov, PSV Teknoloji Şirketi sahibi Sergey Petrov, ve devlet şirketi Rostec Genel Müdürü Vladimir Artyakov'u hedef alıyor.

Yaptırımlar ayrıca TsMER, RFK ve Timer olmak üzere üç bankayı da kapsıyor.

Japonya, bu yaptırımların finansal kurumlara yönelik uygulamalarının bu yılın 9 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.