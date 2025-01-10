Bölgesel sorunların çözümü için Irak'ın girişimlerini destekliyoruz

Irak Başbakanı'nın Tahran ziyaretinde, Irak televizyon kanalı Al-Ahd'e kısa bir demeç veren İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Irak hükümetinin etkili diplomasi yolunda ilerlediğini ve bölgesel düzeyde istikrarlı ilişkiler kurduğunu vurguladı.

Irakçi, Irak'ın güçlü bir ülke olduğunu ve kararlarının diğer ülkeler tarafından dikkate alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Tahran ziyareti sırasında iki taraf arasında önemli siyasi ve güvenlik konularının ele alındığını belirterek, "Irak'ın iç kararları ve uluslararası girişimleri, bölgesel sorunların çözümü için desteklenmektedir" dedi.