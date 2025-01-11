  1. İran
11 Oca 2025 13:51

İran Parlemanto Heyeti Irak’a gitti

İran Parlemanto Heyeti Irak’a gitti

İran Parlemanto Heyeti, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimî Komitesi'nin toplantısına katılmak üzere Bağdat’a gitti.

İran Parlemanto Heyeti, Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimî Komitesi'nin toplantısına katılmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

İran’ı temsilen Şahin Cihangiri ve Fatıma Cerare, toplantıya katılan milletvekilleri arasında yer aldı.

İki gün sürecek olan bu toplantıda, Filistin Komitesi’nin oluşturulması, yedi uzmanlık tasarısının gözden geçirilmesi ve APA’nın temel belgelerinin bazı maddelerinin incelenmesi gibi önemli konular gündemde olacak.

İran’ın yanı sıra Irak, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Filistin, Endonezya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Kamboçya ve Kıbrıs’tan parlamentoların temsilcileri de bu toplantıya katılıyor. Toplantıya Irak Meclisi ev sahipliği yapıyor.

News ID 1923308

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