ABD'den Rusya'nın petrol ve doğalgaz sektörlerine yaptırım

El-Cezire’nin haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın petrol ve doğalgaz sektörlerine şimdiye kadar uygulanmış en ağır yaptırımları devreye soktuğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni yaptırım paketinin, Rusya'da petrol ve doğalgaz üretimi ve ihracatıyla bağlantılı sekiz kişi ve kurumu hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık, yeni yaptırımların amacının, Rusya'yı petrol ve doğalgaz gelirlerinden mahrum bırakmak ve Ukrayna'ya karşı savaşı finanse etme kapasitesini zayıflatmak olduğunu iddia etti.

Bir ABD yetkilisi, bu yaptırımlarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Rusya, bu yaptırımları aşmak için elinden geleni yapacaktır, ancak bu girişim Moskova'ya büyük bir maliyet yükleyecektir. Yeni yaptırımların Rusya'ya maliyetinin aylık milyarlarca dolar olmasını bekliyoruz."

Reuters ayrıca, ABD'nin, çoğu Rusya'nın "gölge filosu"na ait olan 180'den fazla petrol tankerine yaptırım uyguladığını bildirdi.