Fransa'da tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın doğusunda yer alan Strazburg kentinde bu sabah saatlerinde meydana gelen tren kazası dehşet saçtı.
Çok sayıda yaralı var
İki trenin çarpışması sonucu 30’dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların durumuyla ilgili bilgiler netleşirken, acil yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yerel yetkililer, çarpışmanın ardından trenlerde bulunan yolcuların tahliye edildiğini ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirildi.
Soruşturma başlatıldı
Kaza sonrası demiryolu trafiği tamamen durdurulurken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yetkililer, çarpışmanın sinyalizasyon hatası veya teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.
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