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11 Oca 2025 19:30

Fransa'da tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Fransa'da tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Strazburg kentinde iki tren çarpıştı. 30'dan fazla yaralı var.

Fransa'nın doğusunda yer alan Strazburg kentinde bu sabah saatlerinde meydana gelen tren kazası dehşet saçtı.

Çok sayıda yaralı var

İki trenin çarpışması sonucu 30’dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların durumuyla ilgili bilgiler netleşirken, acil yardım ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yerel yetkililer, çarpışmanın ardından trenlerde bulunan yolcuların tahliye edildiğini ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası demiryolu trafiği tamamen durdurulurken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yetkililer, çarpışmanın sinyalizasyon hatası veya teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

News ID 1923325

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