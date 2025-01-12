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12 Oca 2025 14:40

İran'ın CFT ile Palermo Konvansiyonunu’na katılımı yeniden gündemde

İran'ın CFT ile Palermo Konvansiyonunu’na katılımı yeniden gündemde

İran’ın CFT ile Palermo Konvansiyonu’na katılma tasarıları Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin komitelerinde yeniden ele alınacak.

İran’ın Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ile Palermo Konvansiyonu’na (Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi) katılma tasarıları Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin komitelerinde yeniden ele alınacak.

CFT'nin temel hedefinin mali işlerin kontrolünü sağlamak ve terör örgütlerinin mali sistemi kullanmasını engellemek olduğu belirtiliyor.

Palermo Konvansiyonu (Sınıraşan Organize Suçlara Karşı BM Sözleşmesi) organize suçlarla mücadelede ilk uluslararası düzenlemedir. Sözleşme, 15 Kasım 2000’de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş, 12-15 Aralık 2000 tarihinde de Palermo’da imzaya açılmıştır.

News ID 1923359

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