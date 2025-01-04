Celal Al-i Ahmed'in evi antropoloji müzesine dönüşecek

Gilan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Vali Cihani, çağdaş İran edebiyatının önemli simalarından olan Celal Al-i Ahmed'in Gilan’daki evinin antropoloji müzesine dönüşeceğini duyurdu.

Celal Al-i Ahmed'in Taliş kültürü ve edebiyatı üzerindeki önemli rolüne dikkat çeken Vali Cihani, “Celal Al-i Ahmed'in Taliş'teki evinin antropoloji müzesine dönüştürülmesiyle birlikte bu bölgede kültür ve edebiyat turizminin gelişmesi yönünde etkili adımlar atılabilir” dedi.

Celal Al-i Ahmed Kimdir?

Yazar, mütercim, siyasi- toplumsal eleştirmen ve Celal Al Ahmed olarak bilinen Seyyid Hüseyin Celaleddin 1924 yılında Tahran’da doğdu.

Celal ilk öğrenimini bitirdikten sonra babasının isteği üzerine Tahran Büyük Çarşısında çalışmaya başladı. Aynı zamanda da Darülfünun Lisesinde öğrenimine devam etti.

Lise diplomasını aldıktan sonra dinî ve fıkhî eğitimler almak için babası tarafından Irak'ta bulunan Necef şehrine gönderildi. Ancak üç ay sonra İran'a geri dönüp, Yüksek Okul, Edebiyat Fakültesinde eğitimine devam etmeye başladı. 1941 yılında Tahran Üniversitesi Edebiyat FaküItesi'nde Doktora düzeyde devam ettiği eğitimini yarım bıraktıktan iki yıl sonra yazarlığa yöneldi. Dört yıl sonra da Kültür Bakanlığı'nda işe alındı. 1950 yılında yazar, Simin Danişver'le evlendi.

1967 yılında edebiyat öğretmenliği yaptığı okulda işine son verildi. Daha sonra Tahran Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde tedris etmeye başladı.

Celal Al-i Ahmed nihayet 1969 yılında Gilan bölgesinin Esalem şehrinde vefat etti. Onun ikamet ettiği Tahran'daki evi şuanda "Celal ve Simin" adıyla bir müzeye dönüştürülmüştür.

Celal Al-i Ahmed'in yazarlık ve edebî serüveni; gündemdeki siyaset, batılılaşma eğilimi, ekonomi, entelektüelizm, petrol uyanışı vb. çeşitli konulardan oluşmaktadır.

Onun eserleri; öykü, deneysel eserler, makaleler ve çeviriler olmak üzere 4 gruba ayrılarak değerlendirilmektedir.

Önemli Eserleri:

Bayram Görüşmeleri, Setâr (Üç telli Bağlama), Okul Müdürü, Nûn ve'l- Kalem, Zehra Blok'unun Sakinleri, Mikat'ta bir çalı, Entelektüellerin Hizmeti ve İhaneti, Batılılaşma, Önyargı,...