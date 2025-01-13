Siyonist askerler Gazze'den kaçmak için gerçek kimliklerini gizliyor

El-Menar'ın haberine göre, Siyonist rejim, askerlerine kimliklerini gizleme talimatı verdi.

Ayrıca, bu askerlerin sosyal medya faaliyetlerine daha sıkı medya kısıtlamaları getiriliyor, böylece savaş suçları işledikleri gerekçesiyle uluslararası düzeyde haklarında yasal takip başlatılmasının önüne geçilmek isteniyor.

Siyonist medya, dün Gazze savaşına katılıp savaş suçları işledikleri gerekçesiyle Meksika'da iki Siyonist askerin tutuklandığını bildirdi.

Bu tutuklamalarla ilgili henüz daha fazla ayrıntı paylaşılmamış olsa da, geçmişte de bazı ülkeler, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırıma katıldıkları gerekçesiyle Siyonist askerlerin yargılandığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta, Brezilya’da yerel bir yargıç, tatil için ülkeye gelen bir Siyonist asker hakkında yasal takip başlatılması talimatı verdi.