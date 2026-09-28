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28 Eyl 2026 07:57

Devrim Muhafızları Sözcüsü: Hürmüz Boğazı sadece açık değil, aynı zamanda av sahası

Devrim Muhafızları Sözcüsü: Hürmüz Boğazı sadece açık değil, aynı zamanda av sahası

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, Hürmüz Boğazı’nın, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin ABD’nin su altı araçları için av sahası olduğunu vurguladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, yayımladığı mesajda, “Hürmüz Boğazı yalnızca açık değil, aynı zamanda Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin ABD’nin su altı araçları için av sahasıdır.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, “İkinci av da ele geçirildi. Bu kez Mk 18 Mod 2 Kingfish; gelişmiş, otonom, sonar ve hassas navigasyon sistemleriyle donatılmış, milyonlarca dolar değerinde bir AUV.” dedi.

Tuğgeneral Muhibbi, “Bu sadece bir av değil; teknolojik ve istihbari bir ganimettir.” ifadelerini kullandı.

News ID 1938818

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