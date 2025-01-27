Lübnan'da ateşkes 18 Şubat'a kadar uzatıldı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Lübnan ve Siyonist rejim arasındaki ateşkes anlaşmasının, 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalmaya devam edeceği açıklandı.

Açıklamada ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra esir alınan Lübnanlıların iadesi için müzakerelere başlanacağı ifade edildi.

27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması, 60 gün içinde Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesini, Lübnan ordusunun burada kontrolü ele almasını ve işgalcilerin de buralardaki mevzilerinden geri çekilmesini öngörüyordu.

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen siyonistler dün yaptığı saldırılarda 22 kişiyi şehit etti, 124 kişiyi de yaralamıştı.

Lübnanlı yetkililere göre Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşan saldırılarda Lübnan'da 3 bin 800'den fazla kişi şehit oldu, en az 15 bin 850 kişi yaralandı ve bir milyondan fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.