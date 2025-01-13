Pezeşkiyan, 17 Ocak'ta Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 17 Ocak Cuma günü Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ticaret, yatırım, ulaştırma, lojistik ve beşeri alanlarda da olmak üzere ikili işbirliğini geliştirme perspektiflerini istişare edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları da masaya yatıracak.

İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanacak

Görüşmenin sonunda Putin ve Pezeşkiyan, Rusya ve İran arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalayacak.

Liderlerin görüşmenin ardından basının karşısına çıkarak tarihi anlaşma ve ilişkilerde gelinen nokta hakkında açıklama yapması da bekleniyor.

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, anlaşmanın bir giriş bölümü ve 47 maddeden oluştuğunu belirtmişti.

Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.

Medya, anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını bildirmişti. Ancak taraflar, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.