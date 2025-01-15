Irakçi'den nükleer müzkerelerle ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, İran'ın Avrupa ile sadece nükleer anlaşma üzerine görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazetecilere açıklama yapan Bakan Irakçı, "Şu ana kadar Avrupa ile yalnızca nükleer müzakereler yaptık ve bunun dışında şu an için başka bir müzakere gündemimiz bulunmamaktadır" dedi.

İran, Almanya, İngiltere ve Fransa ülkeleriyle nükleer faaliyetlerine ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Garibabadi, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki üçüncü tur görüşmeler Cenevre'de gerçekleştirildi. Bu görüşmeler ciddi, açık ve yapıcıydı. Bazı detaylara girerek, bir anlaşmaya varmak için gerekli olan yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular üzerinde fikirleri tartıştık ve inceledik. Tüm taraflar, müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği ve bir anlaşmaya ulaşmak için uygun bir atmosferin oluşturulup korunması gerektiği konusunda hemfikirdi. Görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı."