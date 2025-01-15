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15 Oca 2025 17:40

Yemen: ABD'nin 'USS Harry Truman' uçak gemisini 6. kez hedef aldık

Yemen: ABD'nin 'USS Harry Truman' uçak gemisini 6. kez hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisi 'USS Harry Truman'ı bir kez daha hedef aldıklarını duyurdu.

Arap medyasına göre; Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'in kuzeyinde ABD'nin uçak gemisi 'USS Harry Truman'ı 6. kez hedef aldıklarını duyurdu. 

Seri, ABD'nin uçak gemisine yapılan başarılı operasyonda füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığını söyledi.

Yahya Seri, "ABD ve İsrail'den gelebilecek her türlü gerginliğe karşı hazırız ve mazlum Filistin halkına karşı görevimizi sürdüreceğiz. Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durmadığı sürece operasyonlarımız devam edecek.'' diye konuştu.

News ID 1923464

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