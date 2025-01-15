Direniş kazandı; Gazze'de ateşkes anlaşması resmen duyuruldu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, düzenlediği basın toplantısında, "Katar, Mısır ve ABD, Gazze'de bir anlaşmaya varıldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayız" dedi.

El Sani ayrıca "Katar'ın müttefikleri olan Mısır ve ABD'den müzakerelerin ilerletilmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, müzakereci tarafların mutabakatı ile uygulama safhasının tamamlanmasına yönelik çalışmaların bu gece de devam edeceğini belirterek, "Anlaşmanın uygulanmasına 19 Ocak Pazar günü başlanacak." şeklinde konuştu.

Katarlı yetkili bu anlaşmaya göre Hamas'ın, Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında 33 tutukluyu serbest bırakacağını kaydetti.

Katar, Mısır ve ABD’nin anlaşmanın uygulanmasını takip edeceği belirtildi.

"Uygulama süreci saat saat izlenecek ve anlaşmanın ileri aşamalara taşınması hedeflenecek"diyen Katarlı yetkili "Denetleme mekanizması kapsamında tüm tarafların Mısır’da bulunacağı ifade edildi" açıklamasını yaptı.