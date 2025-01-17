Gazze'de kan kılıca galip geldi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Sıddıki, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını değerlendiren Hüccet'ül İslam Sıddıki, Gazze'de kanın kılıca galip geldiğini belirterek, ''ABD ile İsrail'e Gazze ateşkesi dayatıldı, ABD Başkanı bunu kötü bir anlaşma olarak yorumladı.'' dedi.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması için direniş cephesini tebrik etti.

Gazze'de ateşkes anlaşması

Hamas, önceki akşam, Filistin direnişi ile işgal güçleri arasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, ateşkesin Filistin halkının ve Gazze'deki direnişin efsanevi kararlılığının bir ürünü olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırının durdurulmasının, Filistin halkı, direnişi ve dünya özgürleri için bir zafer olduğu ifade edilerek, bunun işgalle mücadele yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Hamas, bu adımın, Gazze halkını hedef alan saldırıları durdurma, kan gölünü ve soykırımı sona erdirme sorumluluğu çerçevesinde atıldığını belirtti.