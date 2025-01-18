Azerbaycan, Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak

Azerbaycanlı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü’yü ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Türk mevkidaşı Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Bayramov, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğinin en kısa sürede yeniden açılacağını duyurdu.

Gazze'de ateşkes anlaşması

Bakan Bayramov, Gazze'de ateşkes anlaşmasına dair, ''Gazze'de tarafların ateşkes ve esirler konusundaki anlaşmaya uymalarını ümit ediyoruz.'' dedi.

Bayramov, "İnanıyoruz ki bu, çatışmanın sona ermesi için önemli olacak. Azerbaycan çatışmanın BM kararlarına uygun çözümünden yanadır ve bu yöndeki tutumumuz devam edecek." diye konuştu

