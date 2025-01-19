İran-Pakistan sınırı dostluk sınırıdır

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve beraberindeki askeri heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

İslamabad Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Tümgeneral Bakıri, İran ve Pakistan’ın ortak sınırlarını dostluk ve ekonomi merkezi haline getirmek için çalıştığını belirtti.

Batı ve Güney Asya'nın kritik bölgesinin iki büyük İslam ülkesi olan İran ve Pakistan'ın birçok bölgesel ve uluslararası konuda ortak tutumlar izlediğine dikkati çeken Tümgeneral Bakıri, ''Bu ziyaretin amacı iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve ekonomik işbirliğini geliştirip derinleştirmektir.’’ dedi.